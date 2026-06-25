Autorizan recursos para iniciar estudios del alumbrado entre el peaje y el aeropuerto Palonegro

El proyecto para iluminar la vía entre el peaje de Lebrija y el Aeropuerto Internacional Palonegro dio un nuevo paso.

Pues, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, confirmó que ya fueron autorizados los recursos para realizar la consultoría que permitirá definir cómo se ejecutará esta obra.

Según Martínez, el tramo nunca ha contado con alumbrado público, por lo que la intervención busca mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona, además de fortalecer la competitividad del aeropuerto y el desarrollo del municipio.

“Desde el mes de diciembre del año pasado se logró la autorización de recursos para la consultoría de la iluminación del peaje hasta el aeropuerto. Es una noticia muy importante porque mejora las condiciones de seguridad y la competitividad del aeropuerto”, señaló el alcalde.

Otro de los anuncios hechos por el mandatario tiene que ver con la participación del municipio en las decisiones relacionadas con el peaje de Lebrija.

Explicó que fue aprobado que la administración municipal tenga voz y voto dentro del comité que analiza los temas asociados a esta infraestructura, teniendo en cuenta que el peaje está ubicado en jurisdicción del municipio.

Martínez indicó que esta participación permitirá a Lebrija intervenir de manera directa en las decisiones que se adopten sobre el peaje y los proyectos relacionados con este corredor vial.