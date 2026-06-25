En Santander se inicia recolección de ayudas para afectados por terremoto en Venezuela

Ayudas humanitarias para el Catatumbo( Foto Gobernación de Norte de Santander ARCHIVO )

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander inició una campaña de recolección de ayudas humanitarias para apoyar a los afectados por el terremoto en Venezuela.

Pues, hasta el momento, las autoridades venezolanas reportan más de 1.520 personas heridas, una cifra que continúa aumentando mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

El director de la entidad, Eduardo Sánchez, hizo un llamado a los santandereanos para donar alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas, frazadas para clima cálido y otros elementos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas.

“Hoy enviamos un mensaje de solidaridad y hacemos un llamado para que los santandereanos nos ayuden a reunir estas ayudas que serán de gran utilidad para nuestros hermanos venezolanos”, señaló el funcionario.

Las donaciones podrán entregarse durante todo el fin de semana, entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en los siguientes puntos de acopio:

Gobernación de Santander.

Indersantander.

Lotería de Santander.

Estadio Américo Montanini.

Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo, en Floridablanca.

A esta iniciativa también se sumó la Asociación Social ASPAS.

Y se mantiene se mantiene una coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,que ya ha dispuesto de un grupo especializado en búsqueda y rescate para desplazarse hacia el lugar de los hechos.