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24 jun 2026 Actualizado 23:07

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Dos policías fueron asesinados en medio de enfrentamientos en Calima-El Darién en el Valle del Cauca

Los dos uniformados hacían parte del Puesto de Policía El Muro.

Cinco uniformados habrían resultado heridos durante los enfrentamientos.

Cinco uniformados habrían resultado heridos durante los enfrentamientos.

Cinco uniformados habrían resultado heridos durante los enfrentamientos.
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Una delicada situación de orden público se registró en la tarde de este miércoles 24 de junio en zona rural del municipio de Calima-El Darién, en el Valle del Cauca, con el asesinato de dos policías.

El hecho se registró en medio de enfrentamientos en el sector Del Muro, vereda Río Bravo, en donde fueron asesinados los dos uniformados que prestaban vigilancia en el Puesto de Policía El Muro.

Igualmente en el ataque contra el puesto de Policía en Calima-El Darién, cinco uniformados resultaron heridos.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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