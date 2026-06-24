🔴EN VIVO Suiza vs. Canadá ; Bosnia vs. Catar: minuto a minuto y transmisión de los partidos HOY

Con la fase de grupos llegando a su momento decisivo, el Grupo H tendrá una jornada de alta tensión con dos encuentros que se disputarán al mismo tiempo y que definirán el futuro de las cuatro selecciones. Canadá y Suiza parten con ventaja en la lucha por los dos primeros puestos, mientras que Bosnia y Herzegovina y Catar necesitan una combinación de resultados y una victoria obligatoria para mantener vivas sus aspiraciones. Cada gol será determinante en una jornada donde la diferencia de anotaciones podría ser clave para decidir las posiciones finales.

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En uno de los encuentros, Suiza y Canadá protagonizarán un duelo directo por el liderato del grupo. Los suizos llegan fortalecidos tras golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina, recuperándose del empate conseguido en su debut y acercándose a una cuarta clasificación consecutiva a las rondas eliminatorias. Del otro lado estará una inspirada Canadá, líder parcial del grupo después de empatar ante Bosnia y aplastar 6-0 a Catar, resultado que confirmó el gran momento del conjunto norteamericano, que acumula diez partidos sin conocer la derrota. Un empate le bastará a los dirigidos por Jesse Marsch para asegurar el primer lugar y obtener la ventaja de disputar la siguiente ronda en Vancouver.

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Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina y Catar afrontarán un partido de supervivencia, conscientes de que cualquier otro resultado distinto a la victoria podría significar la eliminación. Los bosnios llegan golpeados tras la dura derrota sufrida ante Suiza y arrastran una preocupante racha sin triunfos, mientras que Catar intenta recuperarse del contundente 6-0 recibido frente a Canadá y de un rendimiento ofensivo que ha dejado muchas dudas. Ambos equipos todavía conservan posibilidades matemáticas de avanzar, aunque el escenario más realista es pelear por un cupo entre los mejores terceros, por lo que estarán obligados a buscar una victoria contundente y esperar noticias favorables desde el otro compromiso del grupo.

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