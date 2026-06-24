🔴 Escocia vs. Brasil|Marruecos vs. Haití EN VIVO|Siga la transmisión de los partidos del Grupo C

La tercera y última jornada del Grupo C promete emociones hasta el final, con Brasil, Marruecos y Escocia llegando con opciones de avanzar a la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Canarinha y los marroquíes lideran la zona con cuatro puntos cada una, mientras que Escocia mantiene sus aspiraciones con tres unidades.

Por su parte, Haití buscará despedirse del torneo dejando una mejor imagen y sumando sus primeros puntos. Los dos encuentros se disputarán de manera simultánea y definirán a los clasificados y al líder del grupo.

Previa del partido Escocia vs. Brasil

Escocia afronta una prueba muy exigente ante Brasil en la última jornada del Grupo C. Un empate podría acercarla a la clasificación, aunque llega tras perder 1-0 con Marruecos y mostrando serios problemas ofensivos, ya que no registró remates a puerta en ese encuentro.

Brasil, en cambio, recuperó confianza con la goleada 3-0 sobre Haití y buscará asegurar el liderato del grupo. Además, el historial favorece ampliamente a la Canarinha: Escocia nunca le ha ganado en diez enfrentamientos, con dos empates y ocho derrotas.

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Previa del partido Marruecos vs Haití

Marruecos depende de sí mismo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El conjunto africano llega en gran forma tras vencer 1-0 a Escocia y extender su racha invicta a 31 partidos, con 26 victorias y cinco empates.

Haití, por su parte, necesita sumar para evitar una nueva derrota en su regreso a un Mundial después de 52 años. Los caribeños aún no han conseguido puntos en el torneo y buscan evitar igualar el récord de El Salvador como la selección con más derrotas consecutivas en la historia de las Copas del Mundo.

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