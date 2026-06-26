Cali reúne por primera vez fuera de Bogotá a cerca de 450 comisarios de familia del país

Cali es sede del Tercer Encuentro Nacional de Comisarías de Familia, un evento que reúne a cerca de 450 comisarios de familia de diferentes regiones del país y que, por primera vez desde su creación, se desarrolla fuera de Bogotá.

Durante la instalación del encuentro, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, destacó el papel que cumplen estos funcionarios en el acceso a la justicia para las familias colombianas.

“Los comisarios de familia son, sobre todo, una puerta de acceso a la justicia familiar para los ciudadanos. Un evento como este es un ejemplo de justicia de proximidad y de articulación interinstitucional entre autoridades nacionales, departamentales y del Distrito”, afirmó.

Durante las dos jornadas de trabajo, los participantes abordarán temas relacionados con la prevención de las violencias, la incorporación del enfoque de género, la salud mental de los equipos de trabajo, la innovación institucional y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la atención a las familias.

Uno de los ejes del encuentro será la implementación de la Guía de Valoración de la Percepción del Riesgo de Feminicidio en el Contexto Familiar, una herramienta orientada a fortalecer la protección de las víctimas y la prevención de las violencias basadas en género.

La agenda también incluye la activación de la Red Nacional de Comisarías de Familia, con el propósito de fortalecer la articulación entre los territorios y compartir experiencias en la atención de casos.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, Cali cuenta con 13 comisarías de familia que, en lo corrido de 2026, han atendido 1.151 casos de violencia intrafamiliar.

Aunque cerca de 450 comisarios participan de manera presencial en el encuentro, la organización informó que alrededor de 800 comisarios y comisarias de familia se inscribieron para esta tercera edición, que se realiza el 25 y 26 de junio en el auditorio Estanislao Zuleta de la Universidad Santiago de Cali.