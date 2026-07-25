Fiestas del Mar: Ixel Moda motor económico y cultural

Santa Marta

Por segundo año consecutivo, la moda se convierte en la invitada de honor de la Fiesta del Mar, reafirmando que la creatividad y el talento local son motores de desarrollo cultural y económico. En esta edición, la reconocida diseñadora Faride Ramos presentó su colección Soy Caribe, un homenaje profundo a la calidez, la fuerza y la sofisticación de la mujer caribeña, inspirada en la riqueza de la región y en la esencia de su gente.

La pasarela contó con la participación de modelos samarias, quienes lucieron accesorios de diseñadores locales, convirtiendo el evento en una verdadera vitrina para visibilizar el talento de la ciudad y demostrar cómo la moda puede narrar el territorio desde una mirada contemporánea.

Le puede interesar:

¡Atención! Así será el desfile y concierto de balleneras en Santa Marta

La alfombra roja de la Pasarela Ixel Santa Marta 2026 se convirtió en símbolo de cómo la moda puede dialogar con el patrimonio y proyectar a la ciudad hacia escenarios nacionales e internacionales.