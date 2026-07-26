Air-e Intervenida socializó acciones para enfrentar los retos del Fenómeno del Niño

Santa Marta

Con el propósito de fortalecer la preparación de las copropiedades frente a los efectos del Fenómeno del Niño, Air-e Intervenida participó en un encuentro organizado por CDS Propiedad Horizontal, en el que compartió con administradores y representantes del sector los principales retos que enfrentará el sistema eléctrico durante la actual temporada de altas temperaturas y escasez de lluvias.

Entre las principales recomendaciones entregadas se encuentran el uso eficiente de los sistemas de climatización e iluminación en las áreas comunes, la programación adecuada de los equipos de bombeo de agua y la revisión periódica de las redes eléctricas internas y de las subestaciones privadas para prevenir sobrecargas y fallas durante los periodos de mayor demanda.

Durante la jornada, el gerente territorial de la compañía en Magdalena, Luis Guillermo Rubio, explicó que el incremento de las temperaturas ha venido impulsando un mayor consumo de energía, especialmente por el uso intensivo de equipos de aire acondicionado, sistemas de bombeo y otros electrodomésticos, situación que aumenta la carga sobre la infraestructura eléctrica y exige un uso más eficiente del servicio.

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Durante el encuentro también se explicó que el Fenómeno del Niño no solo incrementa el consumo de energía por las altas temperaturas, sino que genera presiones sobre el sistema eléctrico nacional al elevar los costos de generación, razón por la cual el uso responsable y eficiente de la energía se convierte en una herramienta clave para contribuir a la estabilidad del servicio.