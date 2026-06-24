Santa Marta espera recibir 185 mil visitantes durante la temporada de vacaciones de mitad de año

Santa Marta se alista para una de las temporadas más importantes para su industria turística. De acuerdo con las proyecciones del sector hotelero, durante los meses de junio y julio la ciudad podría alcanzar una ocupación cercana al 66,7 %, lo que representaría un crecimiento aproximado del 3 % frente al mismo periodo del año anterior.

La expectativa es recibir cerca de 185 mil visitantes, provenientes principalmente de ciudades como Bogotá, Medellín y los Santanderes, además de turistas internacionales que cada año eligen a la capital del Magdalena para disfrutar de sus atractivos naturales y culturales.

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Para Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, las cifras reflejan la confianza que mantiene Santa Marta como destino turístico.

“Esperamos una ocupación hotelera cercana al 66,7 %, superior a la registrada en la temporada anterior. Son indicadores positivos que muestran la recuperación y el fortalecimiento del sector turístico en la ciudad, especialmente en una época clave para la economía local”, señaló.

El dirigente gremial destacó además que destinos como El Rodadero, el Centro Histórico, Minca y el Parque Nacional Natural Tayrona continúan siendo los principales atractivos para los viajeros.

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Según Paola Narváez, directora ejecutiva de Acodrés Magdalena, los restaurantes de la ciudad han puesto en marcha diversas estrategias comerciales para aprovechar el aumento de visitantes.

“Esperamos un crecimiento en las ventas de entre el 20 y el 25 % durante esta temporada. Más de 200 establecimientos están preparados para recibir turistas con promociones, experiencias gastronómicas y actividades especiales que buscan dinamizar el consumo y fortalecer la economía local”, explicó.

Desde los gremios aseguran que la ciudad cuenta con la capacidad necesaria para atender la demanda proyectada, gracias a una amplia oferta de hoteles, hostales, apartamentos turísticos y otros tipos de alojamiento.

Con estas perspectivas, Santa Marta encara las vacaciones de mitad de año con expectativas positivas para sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.