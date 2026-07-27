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27 jul 2026 Actualizado 13:16

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Cassiannil Hernández, representante de Santa Ana, es la nueva Capitana Distrital del Mar 2026-2027

La representante de El Cisne fue elegida virreina; mientras que la aspirante del barrio La Tenería recibió la distinción de princesa.

Cassiannil Hernández, representante de Santa Ana, es la nueva Capitana Distrital del Mar 2026-2027/ Alcaldía de Santa Marta

Cassiannil Hernández, representante de Santa Ana, es la nueva Capitana Distrital del Mar 2026-2027/ Alcaldía de Santa Marta

Cassiannil Hernández, representante de Santa Ana, es la nueva Capitana Distrital del Mar 2026-2027/ Alcaldía de Santa Marta
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En una noche llena de emoción, se llevó a cabo la coronación de la Capitanía Distrital del Mar 2026, uno de los actos más simbólicos de la Fiesta del Mar.

Tras destacarse en las pruebas náuticas y demostrar carisma, liderazgo y sentido de pertenencia, Cassiannil Chiquinquirá Hernández Madueño, representante del barrio Santa Ana, fue elegida como Capitana Distrital del Mar 2026-2027.

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La joven recibió el quepis con emoción, comprometiéndose a representar con altura a la ciudad en esta edición histórica de la Fiesta del Mar.

Durante la velada, Isabella Cuello Orejarena, representante de El Cisne, fue elegida Virreina; mientras que Briel Rodríguez Guerra, de La Tenería, recibió la distinción de princesa.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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