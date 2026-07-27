Cassiannil Hernández, representante de Santa Ana, es la nueva Capitana Distrital del Mar 2026-2027/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

En una noche llena de emoción, se llevó a cabo la coronación de la Capitanía Distrital del Mar 2026, uno de los actos más simbólicos de la Fiesta del Mar.

Tras destacarse en las pruebas náuticas y demostrar carisma, liderazgo y sentido de pertenencia, Cassiannil Chiquinquirá Hernández Madueño, representante del barrio Santa Ana, fue elegida como Capitana Distrital del Mar 2026-2027.

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La joven recibió el quepis con emoción, comprometiéndose a representar con altura a la ciudad en esta edición histórica de la Fiesta del Mar.

Durante la velada, Isabella Cuello Orejarena, representante de El Cisne, fue elegida Virreina; mientras que Briel Rodríguez Guerra, de La Tenería, recibió la distinción de princesa.