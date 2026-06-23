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23 jun 2026 Actualizado 11:56

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Cartagena

Lluvias y fuerte vendaval afectó a habitantes de Malagana, Bolívar

Hubo casas destechadas, árboles caídos y afectación de la movilidad

Cortesía

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Momentos de angustia vivieron los habitantes del corregimiento de Malagana, jurisdicción del municipio de Mahates- Bolívar, debido a un fuerte vendaval e intensas lluvias que afectaron a la población.

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En video quedó registrado el momento cuando la brisa levantó los techos de varias viviendas, dobló árboles y causó afectación a la movilidad, debido a la vegetación que cayó sobre la Troncal de Occidente, vía que conecta a Cartagena con el interior del país.

Tras lo ocurrido, los lugareños hicieron un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que los ayuden con asistencia humanitaria, y elementos de construcción, principalmente láminas de Eternit. Por ahora no hay reporte de personas lesionadas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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