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26 jul 2026 Actualizado 16:28

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Santa Marta

Santa Marta está lista para el tradicional Desfile Folclórico

La jornada iniciará a las 11:00 a.m. desde la carrera 5 con calle 30.

Santa Marta está lista para el tradicional Desfile Folclórico/ Alcaldía

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Este domingo 26 de julio, la ciudad de Santa Marta será escenario de uno de los eventos esperados de la Fiesta del Mar: el tradicional Desfile Folclórico, una celebración que reúne cultura, música y tradición.

La jornada iniciará a las 11:00 a.m. desde la carrera 5 con calle 30, punto de concentración de las primeras comparsas conformadas por niños y adultos mayores, quienes con su entusiasmo y creatividad darán apertura a la actividad.

Posteriormente, se integrarán las comparsas de adultos y las carrozas que llevarán a bordo a las capitanas distritales y nacionales, símbolos de belleza y representación cultural de la ciudad y del país.

El desfile avanzará por toda la calle 30, hasta la carrera 23, convirtiéndose en un corredor festivo donde los asistentes podrán disfrutar de danzas tradicionales y expresiones artísticas que reflejan la riqueza cultural de la región.

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Además de las comparsas y carrozas, el evento contará con la participación especial de los artistas invitados Michel Torres y Kevin Flórez.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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