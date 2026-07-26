Santa Marta está lista para el tradicional Desfile Folclórico

Santa Marta

Este domingo 26 de julio, la ciudad de Santa Marta será escenario de uno de los eventos esperados de la Fiesta del Mar: el tradicional Desfile Folclórico, una celebración que reúne cultura, música y tradición.

La jornada iniciará a las 11:00 a.m. desde la carrera 5 con calle 30, punto de concentración de las primeras comparsas conformadas por niños y adultos mayores, quienes con su entusiasmo y creatividad darán apertura a la actividad.

Posteriormente, se integrarán las comparsas de adultos y las carrozas que llevarán a bordo a las capitanas distritales y nacionales, símbolos de belleza y representación cultural de la ciudad y del país.

El desfile avanzará por toda la calle 30, hasta la carrera 23, convirtiéndose en un corredor festivo donde los asistentes podrán disfrutar de danzas tradicionales y expresiones artísticas que reflejan la riqueza cultural de la región.

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Además de las comparsas y carrozas, el evento contará con la participación especial de los artistas invitados Michel Torres y Kevin Flórez.