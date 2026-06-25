Alerta por aumento de incendios forestales: ya se han atendido 550 emergencias en 2026

Santa Marta

Las autoridades mantienen la alerta ante el significativo aumento de incendios forestales en Santa Marta, donde el Cuerpo Voluntario de Bomberos ha atendido 550 emergencias relacionadas con cobertura vegetal en lo corrido de 2026. La cifra no solo refleja un incremento en la frecuencia de estos eventos, sino que además ya supera el total de casos registrados durante todo el año 2024.

De acuerdo con los reportes de los organismos de socorro, actualmente se están atendiendo en promedio cerca de tres incendios forestales por día, una situación que genera preocupación debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad y a la proximidad de un posible Fenómeno del Niño, que podría aumentar el riesgo de nuevas conflagraciones.

Entre las principales causas identificadas se encuentran las malas prácticas realizadas en zonas de cerros y áreas rurales, especialmente la quema de basuras y residuos, actividades que en medio de las condiciones secas pueden desencadenar incendios de gran magnitud. Estas emergencias no solo afectan la cobertura vegetal, sino que también representan una amenaza para la fauna, los ecosistemas y las comunidades asentadas cerca de las áreas impactadas.

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Los organismos de atención de emergencias hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema al aire libre y reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o conato de incendio. La preocupación aumenta debido a que la actual cifra de emergencias atendidas evidencia una tendencia creciente que podría agravarse durante los próximos meses si persisten las condiciones climáticas y los comportamientos que favorecen la propagación del fuego.