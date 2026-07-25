Empresa de Servicios Públicos de El Banco, Magdalena desmiente presuntas irregularidades

Magdalena

La Empresa de Servicios Públicos del municipio de El Banco emitió un comunicado en el que desmiente las versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas irregularidades relacionadas con la renovación de contratos de prestación de servicios.

De acuerdo con la entidad, es falsa la información que señala la supuesta desvinculación de cuatro contratistas. Aclaró que no se ha presentado la terminación de contratos, como se ha difundido en distintas publicaciones en plataformas digitales.

La gerente de la entidad, Aura Jaramillo, explicó que la decisión de no renovar el contrato de un contratista específico respondió exclusivamente a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas durante la ejecución de sus funciones.

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Finalmente, la Empresa de Servicios Públicos de El Banco reiteró que todas las decisiones relacionadas con la contratación responden a criterios técnicos, administrativos y legales, y tienen como finalidad fortalecer una gestión transparente y asegurar una eficiente prestación de los servicios públicos en beneficio de la comunidad banqueña.