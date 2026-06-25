22,9 millones de bovinos y bufalinos ya fueron vacunados contra la fiebre aftosa

En un balance del primer Ciclo de Vacunación, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reportaron que, en solo seis semanas, se ha logrado inmunizar a 22,9 millones de bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa. Esta cifra representa el 77 % de la población marco nacional, consolidando el compromiso del sector por mantener el blindaje sanitario del país.

De acuerdo con el sexto informe estadístico de FEDEGÁN y el Fondo Nacional del Ganado (FNG), la vacunación contra la fiebre aftosa ha alcanzado a 22.435.609 bovinos y 482.865 búfalos, cubriendo el 80,8 % de los predios a nivel nacional. Departamentos como Nariño y Huila destacan con niveles de cobertura que ya superan el 90 %.

Simultáneamente, el ciclo contempla la protección contra otras enfermedades:

Brucelosis bovina: Se han vacunado 1.209.102 terneras, lo que equivale al 90,4 % de la meta.

Rabia de origen silvestre: Se han inmunizado 7,2 millones de animales en 15 departamentos, alcanzando el 72,2 % de la población objetivo.

Según Fedegan, el avance de esta jornada de salud animal, que se desarrolla en más de 1.000 municipios, se ha logrado a pesar de condiciones adversas. José De Silvestri, director técnico de FEDEGÁN, señaló que el ciclo ha enfrentado fuertes veranos en el norte del país e intensos inviernos en el interior.

Por otro lado, Eliana Mireya Gallo Castro, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de FEDEGÁN-FNG, advirtió que situaciones de orden público han dificultado el ritmo de vacunación en regiones específicas como Caquetá, Bolívar y Magdalena.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera resaltó que este esfuerzo es fundamental para defender el estatus de Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación, certificación otorgada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en febrero de 2020.

“El país lleva seis años libre de la enfermedad gracias a los estrictos controles realizados con dos periodos de vacunación anuales”, afirmó el dirigente gremial.