Contrato de administración del Fondo Nacional del Café fue prorrogado por cinco meses

Persona con dinero colombiano en sus manos, al fondo diferentes tipos de café en grano y al lado el logo de la Federación Nacional (Fotos vía Getty Images y COLPRENSA)

El Gobierno nacional anunció que, tras conversaciones con la Federación Nacional de Cafeteros, se acordó prorrogar por cinco meses el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café.

Según los ministerios de Hacienda y Agricultura, la extensión busca dar tiempo para que el próximo Gobierno tome una decisión sobre el manejo del fondo por un periodo de 10 años.

Las autoridades señalaron que la prórroga no modifica las condiciones vigentes del contrato, sino que garantiza la continuidad en la administración y la ejecución de los recursos del fondo mientras se evalúan alternativas de largo plazo. La Federación Nacional de Cafeteros dijo haber participado en las negociaciones y consideró la medida como una “solución transitoria” que protege los intereses de los productores.

“Con base en los avances alcanzados durante las negociaciones y en las recomendaciones construidas a lo largo de este proceso, y una vez venza el plazo de la prórroga del contrato, el próximo Gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”, señalan los ministerios de Hacienda y Agricultura en un comunicado.

Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón manifestó que el plazo de cinco meses pactado permitirá estructura un nuevo contrato con el próximo gobierno.

“Saludamos la voluntad de diálogo y construcción expresada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. El respeto mutuo y la disposición para encontrar soluciones han permitido avanzar con serenidad y responsabilidad”, manifestó Bahamón quien afirmó que la institucionalidad se fortalece cuando prevalecen el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Ese también es un mensaje de confianza para Colombia y para las 550.000 familias cafeteras que trabajan por el futuro del Café de Colombia.





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