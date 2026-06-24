Unisinú ganó premio al mejor stand del sector educación en la Feria Nacional de la Ganadería en Montería. Foto: prensa Unisinú.

Montería

En medio de la reciente Feria Nacional e Internacional de la Ganadería realizada en Montería, la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- fue reconocida con el premio al Mejor Stand del Sector Educación en la edición 64.ª del evento cultural más importante del departamento.

De acuerdo con lo indicado, el galardón destacó la propuesta académica, innovadora y de bienestar que la institución presentó durante los 10 días de la festividad (del 5 al 15 de junio).

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“Miles de visitantes que llegaron al Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz conocieron de cerca la oferta de pregrado, posgrado y educación continuada de la Universidad, así como las apuestas que hoy marcan su horizonte institucional en materia de calidad académica, innovación, tecnología, bienestar integral y florecimiento humano. A través de conferencias, experiencias interactivas y espacios de orientación, Unisinú logró consolidar un escenario de encuentro con estudiantes, familias, egresados y empresarios de toda la región”, se informó por parte de Unisinú.

Tras lo indicado, la rectora de la institución en Montería, Adriana Suárez de Lacouture, resaltó que “este es un reconocimiento que refleja el compromiso de toda la comunidad universitaria por acercar a la región y al país una educación de calidad, innovadora y profundamente humana. Quisimos mostrar una universidad que forma profesionales para el futuro, pero que también acompaña a las personas en su bienestar, su propósito de vida y su desarrollo integral”.