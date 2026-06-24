Unisinú: primera institución de educación superior del Caribe con servicio de bus eléctrico gratuito

Montería

La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm se convirtió en una de las universidades pioneras en movilidad sostenible en el Caribe colombiano y una de las pocas instituciones de educación superior del país en contar con un bus eléctrico para el servicio gratuito de rutas estudiantiles y de la comunidad académica. “Esta adquisición representa la primera etapa del proceso de renovación de la flota institucional y marca un avance significativo hacia una movilidad más limpia, eficiente y amigable con el medio ambiente”, expresó Unisinú a través de una comunicación.

“El nuevo vehículo combina tecnología de última generación, eficiencia energética y altos estándares de comodidad y seguridad para los usuarios. Su incorporación permitirá seguir fortaleciendo las rutas que diariamente facilitan el acceso de cientos de estudiantes al campus y apoyan desplazamientos relacionados con prácticas, actividades académicas y otros procesos institucionales, contribuyendo además a una experiencia universitaria más integral”, agregó.

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De acuerdo con lo explicado, esta apuesta se enmarcaría en las tendencias mundiales de movilidad sostenible que hoy impulsan importantes universidades en diferentes países. “Instituciones como Princeton y Stanford, en Estados Unidos, han incorporado buses eléctricos dentro de sus sistemas de transporte universitario, mientras que en Colombia aún son pocas las instituciones de educación superior que cuentan con vehículos de estas características. En este contexto, la Universidad del Sinú se posiciona como referente regional en la adopción de soluciones de movilidad sostenibles al servicio de su comunidad académica”, destacó.

Según lo expuesto, el vehículo 100 % eléctrico, contribuye a reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero, disminuye la contaminación auditiva y aporta a la construcción de entornos más saludables y sostenibles.

“La educación del siglo XXI exige instituciones capaces de innovar y de actuar con responsabilidad frente a los desafíos globales. Este primer bus eléctrico simboliza una universidad que piensa en las personas, pero también en el planeta, y que entiende que la sostenibilidad debe traducirse en acciones concretas que generen bienestar y transformen positivamente nuestro entorno”, destacó María Fátima Bechara Castilla, rectora general de la Universidad del Sinú.

Mientras, Adriana Suárez de Lacouture, rectora de la sede Montería, señaló que “este nuevo bus eléctrico refleja nuestra preocupación permanente por brindar mejores condiciones para nuestros estudiantes, facilitar sus desplazamientos y ofrecerles una experiencia universitaria cada vez más integral. Nos llena de orgullo que esta nueva etapa de movilidad sostenible comience en Montería, donde diariamente miles de jóvenes construyen sus sueños y proyectos de vida“.