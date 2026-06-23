Habilitan pantalla gigante en Montería para el partido Colombia vs. República Democrática del Congo

Montería: habilitan pantalla gigante para el partido entre Colombia y República Democrática del Congo. Foto: Colprensa (referencia)( Thot )

Montería

La administración habilitó un Fan Fest Mundialista para que propios y visitantes disfruten del encuentro entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo este 23 de junio.

“La actividad se realizará a partir de las 5:00 p.m. en la Avenida Primera, entre las calles 27 y 28, donde los asistentes podrán seguir cada detalle del partido a través de una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión”, estableció la Alcaldía de Montería.

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“Además de la transmisión del compromiso, el evento contará con una completa programación de entretenimiento para todas las edades, incluyendo DJs en vivo antes, durante y después del encuentro, zona de recreación y actividades familiares, activaciones, concursos y premios”, agregó.

Asimismo, la administración municipal detalló que los asistentes también encontrarán una variada oferta gastronómica, venta de bebidas y demás.

“La invitación está abierta para que todos se sumen a esta gran celebración deportiva y disfruten juntos del ambiente mundialista que se tomará el corazón de la ciudad”, concluyó.