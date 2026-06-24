Corte Constitucional avaló parcialmente emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre

Ola invernal que se ha mantenido durante las últimas semanas tienen en alerta roja a las provincias de Neira, Lengupá y Oriente/ Getty Images / sarayut Thaneerat

La Corte Constitucional avaló parcialmente el decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica por las afectaciones causadas por la ola invernal en varias zonas del país, especialmente en Córdoba y Sucre.

La Sala Plena declaró ajustada a la Constitución la declaratoria de emergencia, pero puso límites a su aplicación. La decisión significa que el Gobierno podrá tomar medidas extraordinarias para atender la crisis, aunque no podrá usar esta figura para impulsar cambios estructurales ni para adelantar obras de reconstrucción que no estén directamente relacionadas con la etapa de atención y recuperación de la emergencia.

La Corte también dejó claro que la emergencia solo aplica para los municipios que realmente resultaron afectados por el fenómeno climático. En principio, cobija a los 181 municipios reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de otros territorios que puedan demostrar una afectación directa.

Sin embargo, el alto tribunal tumbó algunos apartados del decreto. No avaló las medidas relacionadas con la crisis financiera de las empresas de energía eléctrica y el riesgo sobre la prestación del servicio público, tampoco las facultades entregadas a la Agencia Nacional de Tierras sobre procesos de deslinde, recuperación de bienes baldíos y otros trámites agrarios. Además, declaró inconstitucionales las referencias a la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas y otros procesos ambientales incluidos en el decreto.

La Corte también estableció controles sobre el manejo de los recursos. Ordenó que el dinero destinado a enfrentar la emergencia sea usado únicamente para atender las consecuencias del fenómeno climático, que exista una justificación cuando no se utilicen mecanismos normales de financiación y que haya un seguimiento separado para garantizar la transparencia en la ejecución.

La decisión fue tomada con una votación de 8-1 en la Sala Plena. Además, la Corte pidió al Gobierno y al Congreso tener en cuenta el impacto climático en la elaboración de futuros planes de desarrollo y llamó al presidente a fortalecer la financiación y capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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