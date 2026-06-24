Anillo vial externo sigue sin licencia ambiental: CDMB no la ha expedido

Bucaramanga

La gobernación de Santander continúa con la intención de que se avance en la obra del anillo vial externo metropolitano, un contrato que quedó desde el gobierno de Mauricio Aguilar, sin embargo la Corporación de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) aún no expide la licencia ambiental para avanzar ni tampoco se tienen los recursos suficientes para hacerlo.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que esta es una de las obras en la que espera tener apoyo de recursos nacionales entregados por el presidente electo Abelardo De la Espriella, “nosotros estamos esperando la licencia ambiental, si sale la licencia ambiental podemos empezar a pavimentar, pero nos faltan recursos para poder avanzar”.

Agregó el mandatario que se ha avanzado en la gestión predial, en el permiso del ICAN, en la licencia ambiental que está revisando la CDMB y que lo que presentó el contratista tiene un valor de 1.5 billones de pesos para las dos calzadas y es dinero que no tiene esta administración.

“Si es una sola calzada, como estaba inicialmente el primer contrato que firma la administración anterior, serían unos 750 mil millones de pesos. Estoy dando cifras a grosso modo, porque toda esa plata no la hay, ustedes lo saben. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer en forma rápida sería desde El Buey hasta Chocoíta, 16 km de una calzada amplia para que haya conectividad, incluir el intercambiador del Buey y para eso se necesitaría una adición de unos 170.000 millones de pesos, que es lo que le podríamos pedir al gobierno nacional, que esa obra es muy importante para desembotellar acá el área metropolitana”, añadió el mandatario.

Aunque el gobierno de Mauricio Aguilar había dejado comprometidas vigencias futuras, ese dinero tampoco es suficiente para terminar esta obra y se espera tener los recursos del orden nacional para avanzar.