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24 jun 2026 Actualizado 16:11

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Disminuirá el avalúo en al menos 33 mil predios rurales en Pasto

El IGAC oficializó la revisión de los avalúos catastrales rurales para hacer el ajuste

Recibo de impuesto predial

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Pasto
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Pasto-Nariño

La Alcaldía de Pasto confirmó que se reducirá significativamente el valor del impuesto predial en un importante número de predios ubicados en zona rural del municipio.

Según la Administración Municipal, esta decisión es resultado de las gestiones adelantadas por el alcalde Nicolás Toro Muñoz ante el IGAC, luego de las inconformidades expresadas por la comunidad tras los incrementos registrados durante el proceso de actualización catastral por rezago.

El alcalde Nicolás Toro señaló que el IGAC reconoció errores técnicos en algunos avalúos y procedió a realizar las correcciones pertinentes.

Según el mandatario, una vez se cuente con la información actualizada por parte de la entidad, procederá a través de la Secretaría de Hacienda a la liquidación y expedición de las nuevas facturas del impuesto predial rural.

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Asimismo, señaló que los contribuyentes que ya realizaron el pago y cuyo avalúo sea ajustado pueden solicitar la devolución del excedente, valor que también puede dejarse a favor para futuras vigencias.

A su turno la secretaria de Hacienda, Rosa María Sotelo, indicó que se espera en un término de quince días avanzar con las nuevas liquidaciones, al tiempo que recordó que se mantendrá vigente hasta el 31 de julio el descuento del 10 por ciento por pronto pago para los propietarios rurales.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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