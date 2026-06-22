El presidente electo Abelardo de la Espriella volvió a ganar en San Pedro de Cartago y Albán, Nariño

Pasto-Nariño

Con una importante participación de los nariñenses, culminó la jornada electoral de segunda vuelta presidencial en Nariño. Más de 850 mil ciudadanos acudieron a los puestos de votación en una jornada que se desarrolló con normalidad y sin alteraciones del orden público.

Durante la jornada, el Puesto de Mando Unificado recibió algunas quejas y denuncias, entre estas la presunta irrupción de hombres armados en una mesa de votación rural en el municipio de Ricaurte, en donde habrían amenazado a los jurados. En Pasto, entre tanto, una menor fue sorprendida entregando publicidad de una campaña cerca de uno de los puestos de votación; así mismo, hubo quejas por supuestos tarjetones con fallas de impresión, que debieron ser reemplazados.

En Nariño, Iván Cepeda obtuvo la mayoría de votación en 62 de los 64 municipios del departamento de Nariño con un 76,73% de los votos depositados.

Mientras que Abelardo De la Espriella alcanzó la mayoría de los votos en los municipios de Alban y San Pedro de Cartago con 2.820 votos frente a 2. 322 de Cepeda y 2.135 frente a 1.811, respectivamente.

Votación Nariño. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil Ampliar Votación Nariño. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil Cerrar

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó a la Fuerza Pública reforzar las medidas de seguridad en los lugares donde se desarrollarán los escrutinios municipales y departamental, proceso que estará a cargo de las comisiones escrutadoras y de los jueces designados por la República, con acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral.

El mandatario departamental recordó que los escrutinios constituyen el procedimiento jurídico final establecido por la Constitución y la ley para la consolidación de los resultados electorales, e invitó a la ciudadanía a mantener la calma, la mesura y el respeto mientras avanza esta etapa del proceso democrático.

En varios municipios, seguidores de las dos campañas realizaron caravanas y manifestaciones que terminaron sin contratiempos, excepto en el municipio de Chachagüi, en donde fue necesaria la intervención de la Policía ante algunas confrontaciones entre ciudadanos.