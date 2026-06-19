El Gobierno no ha girado los subsidios al GLP, la deuda alcanza los $93 mil millones de pesos

Pasto-Nariño

A $93.184 millones asciende la deuda del Gobierno Nacional debido al retraso en el pago de los subsidios al Gas Licuado del Petróleo (GLP). Según la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) esto podría afectar el suministro de este servicio a más de un millón de personas de los estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Amazonas y San Andrés, territorios donde el GLP constituye una fuente esencial de energía para miles de hogares.

Según el gremio, el Ministerio de Hacienda responsable de estos giros registra atrasos de hasta cinco meses en los recursos correspondientes al GLP en cilindros y más de ocho meses en los correspondientes a redes de distribución.

La deuda acumulada advierte GASNOVA, se distribuye en varios componentes: $45.268 millones del periodo enero-mayo de 2026, $39.101 millones por subsidios a redes de distribución, del periodo octubre de 2025 y mayo de 2026.

Adicionalmente, está pendiente un giro por $7.510 millones relacionados con la compensación de transporte hacia el departamento de Nariño y $1.306 millones correspondientes al programa de reemplazo de leña.

Desde el sector se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que agilice el pago de estos dineros y se evite una afectación en la prestación del servicio para los usuarios más pobres de Colombia.