Morat alcanza doble No. 1 en Billboard con “Tu Cárcel” y reafirma su liderazgo en la música latina

Morat sigue escribiendo páginas históricas en su carrera. La agrupación colombiana alcanzó el primer lugar de los listados Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay con su versión de “Tu Cárcel”, convirtiéndose en uno de los éxitos radiales más importantes del momento en Estados Unidos.

La canción, una reinterpretación del clásico inmortalizado por Los Bukis en 1986, le entrega a Morat su segundo No. 1 en el ranking Latin Airplay, un logro que confirma el vinculo de la banda con millones de oyentes dentro y fuera de América Latina.

Con su característico sonido de guitarras, armonías vocales y una producción contemporánea, Morat logró renovar uno de los temas más emblemáticos de la música latina. acercándolo a nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en un referente de la balada romántica.

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El éxito llega después de una etapa especialmente sólida para la agrupación. En 2025, la banda ya había alcanzado la cima de Billboard con “Me Toca a Mí”, junto a Camilo, una canción que protagonizó uno de los ascensos más destacados del año en la radio latina.

Ahora, con “Tu Cárcel”, los colombianos vuelven a demostrar que su propuesta artística mantiene una enorme vigencia y capacidad de impacto.

La nueva versión también ha ampliado su alcance gracias a su inclusión en la banda sonora de la serie Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios, disponible en plataformas de streaming internacionales, permitiendo que la música de Morat llegue a audiencias cada vez más diversas.

Mientras celebran este nuevo reconocimiento, los integrantes de la banda ultiman detalles de su gira internacional “Ya Es Mañana 2026-2027”, que arrancará en agosto con presentaciones en Colombia y continuará por países como Chile, Argentina, España, México y Estados Unidos.

Con este doble liderazgo en Billboard, Morat no solo consolida su posición como una de las bandas más exitosas del pop en español, sino que reafirma el alcance global de la música hecha en Colombia, demostrando que su propuesta continúa conquistando escenarios, plataformas y emisoras alrededor del mundo.