Mundial 2026: Colombia subió en el ranking FIFA tras ganarle a Uzbekistán, ¿puede entrar al top 10?
El ranking internacional de las selecciones se sigue actualizando en tiempo real durante el Mundial 2026.
Colombia arrancó con pie derecho el Mundial 2026 tras ganarle de forma contundente a Uzbekistán 3-1 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
Le podría interesar: Equipo ideal de la primera fecha del Mundial 2026: ¿hay algún colombiano?
Con esta victoria inicial, Colombia termina la primera jornada de la copa como líder del Grupo K, puesto que Portugal y República Democrática del Congo empataron 1-1.
Pero esta no es la única buena noticia para la Selección Colombia, puesto que con el triunfo ante los uzbecos logró también avanzar en el ranking internacional de la FIFA, que se actualiza en tiempo real con todas las competiciones incluyendo el Mundial 2026.
¿Qué puesto ocupa Colombia en el ranking de la FIFA?
Al finalizar el partido que le ganó Colombia a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K, la ‘Tricolor’ logró sumar 14,25 puntos adicionales en el ranking de la FIFA, que representaron avanzar dos puestos.
Lea también: Análisis del debut de Colombia: lo bueno, lo malo y lo feo de la victoria ante Uzbekistán
Colombia llegó al torneo en el puesto 13, pero con su nuevo puntaje de 1.712,60 logró superar a Italia y a Croacia, ubicándose en la actualidad en el 11, a tan solo un paso de meterse entre las 10 mejores selecciones del mundo.
El décimo lugar lo ocupa Bélgica con 1.733,93 puntos, por lo que Colombia podría tener la oportunidad de pasar a los europeos si la tendencia sigue, puesto que en su primer partido no pasaron del empate 1-1 ante Egipto.
Así quedó el ranking FIFA:
|Pos.
|Selección
|Puntaje
|1
|Argentina
|1889.06
|2
|Francia
|1887.11
|3
|España
|1856.03
|4
|Inglaterra
|1847.68
|5
|Brasil
|1765.64
|6
|Marruecos
|1755.62
|7
|Portugal
|1755.09
|8
|Países Bajos
|1749.20
|9
|Alemania
|1743.54
|10
|Bélgica
|1733.93
|11
|Colombia
|1712.60
¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026? Fecha y hora colombiana
Los próximos partidos de Colombia en el Mundial 2026 son:
- Fecha 2: Colombia vs. Congo RD. Martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara.
- Fecha 3: Colombia vs. Portugal. Viernes 27 de junio a las 6:30 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami.
Usted podrá seguir los partidos de Colombia en el Mundial 2026 EN VIVO por la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, y el minuto a minuto en la sección de deportes en la página web de este mismo medio.
Si lo prefiere, puede ver el partido de Colombia en directo por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....