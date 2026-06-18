Mundial 2026: Colombia subió en el ranking FIFA tras ganarle a Uzbekistán, ¿puede entrar al top 10?

Colombia arrancó con pie derecho el Mundial 2026 tras ganarle de forma contundente a Uzbekistán 3-1 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Con esta victoria inicial, Colombia termina la primera jornada de la copa como líder del Grupo K, puesto que Portugal y República Democrática del Congo empataron 1-1.

Pero esta no es la única buena noticia para la Selección Colombia, puesto que con el triunfo ante los uzbecos logró también avanzar en el ranking internacional de la FIFA, que se actualiza en tiempo real con todas las competiciones incluyendo el Mundial 2026.

¿Qué puesto ocupa Colombia en el ranking de la FIFA?

Al finalizar el partido que le ganó Colombia a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K, la ‘Tricolor’ logró sumar 14,25 puntos adicionales en el ranking de la FIFA, que representaron avanzar dos puestos.

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Colombia llegó al torneo en el puesto 13, pero con su nuevo puntaje de 1.712,60 logró superar a Italia y a Croacia, ubicándose en la actualidad en el 11, a tan solo un paso de meterse entre las 10 mejores selecciones del mundo.

El décimo lugar lo ocupa Bélgica con 1.733,93 puntos, por lo que Colombia podría tener la oportunidad de pasar a los europeos si la tendencia sigue, puesto que en su primer partido no pasaron del empate 1-1 ante Egipto.

Así quedó el ranking FIFA:

Pos. Selección Puntaje 1 Argentina 1889.06 2 Francia 1887.11 3 España 1856.03 4 Inglaterra 1847.68 5 Brasil 1765.64 6 Marruecos 1755.62 7 Portugal 1755.09 8 Países Bajos 1749.20 9 Alemania 1743.54 10 Bélgica 1733.93 11 Colombia 1712.60

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026? Fecha y hora colombiana

Los próximos partidos de Colombia en el Mundial 2026 son:

Fecha 2: Colombia vs. Congo RD. Martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara.

Colombia vs. Congo RD. Martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara. Fecha 3: Colombia vs. Portugal. Viernes 27 de junio a las 6:30 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami.

Usted podrá seguir los partidos de Colombia en el Mundial 2026 EN VIVO por la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, y el minuto a minuto en la sección de deportes en la página web de este mismo medio.

Si lo prefiere, puede ver el partido de Colombia en directo por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.