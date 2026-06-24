Así finalizaron las posiciones del Grupo B: Suiza líder y Catar eliminado del Mundial 2026

El Grupo B terminó su competencia en la fase de grupos y se definieron los dos clasificados a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta última fecha, Canadá se enfrentó a Suiza, mientras que Bosnia y Herzegovina recibió a Catar.

En el partido entre Canadá y Suiza, la selección anfitriona cayó 2-1 frente a Suiza, sumando su primera derrota del campeonato. Por su parte, Bosnia alcanzó su única victoria, venciendo 3-1 a Qatar, que llegaba eliminada a esta última fecha.

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Suiza 2 - 1 Canadá

Suiza sumó su segunda victoria en la fase de grupos y aseguró el liderato del grupo B y su clasificación a la siguiente ronda, luego de vencer 2-1 a la anfitriona Canadá. A pesar de la derrota, Canadá se clasifica como segunda mejor y estará por primera vez en su historia en una fase eliminatoria del Mundial.

Los goles de Suiza fueron obra de Rubén Vargas Martínez en el minuto 46′ y de Johan Manzambia al 57′, mientras que el descuento de Canadá llegó al minuto 76′ con Promise David.

Las selecciones ocuparon las primeras dos posiciones del grupo, asegurando su clasificación directa a los dieciseisavos de final, y esperan que se confirmen oficialmente los rivales para esta fase de eliminación directa.

Bosnia 3 - 1 Qatar

Catar cayó contra la selección de Bosnia, que llegaba con la necesidad de sumar tres puntos para seguir con oportunidades de clasificación, pues cualquier otro resultado lo dejaba sin posibilidades de seguir con vida. Ahora el equipo se ubica tercero en la tabla de posiciones y deberá esperar los demás resultados, para asegurar uno de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Los tres goles del equipo europeo fueron marcados por Kerim Alajbegović en el minuto 29; el segundo fue un gol en contra anotado por Sultan Al -Brake en el minuto 34′ y el último llegó a los 80′ con Ermin Mahmić.

Por su parte, la selección de Catar quedó eliminada del torneo con un solo punto, del empate frente a Suiza, y dos derrotas, la primera 6-0 contra Canadá y esta última cuando enfrentó a Bosnia.

Tabla de posiciones Grupo B

Así quedó la tabla de posiciones de este grupo una vez se disputaron todos los partidos válidos por la fase de grupos, que definió a Suiza y Canadá como los dos clasificados a la siguiente ronda y dejó a Bosnia, en la tercera posición, a la espera de la tabla de los mejores terceros que podrán acceder a un cupo para los dieciseisavos de final.

Pos. Selección Puntos DG PJ 1. Suiza 7 4 3 2. Canadá 4 5 3 3. Bosnia y Herzegovina 4 -1 3 4. Qatar 1 -8 3

Con estos resultados del Grupo B y a la espera de que se confirmen todas las posiciones de los grupos restantes, Suiza estaría enfrentándose a Bélgica, mientras que Canadá lo haría con Corea del Sur.