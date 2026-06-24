Este es el árbitro designado por la FIFA para el partidazo Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Luego de terminada la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 con el encuntro entre Colombia y Congo, la FIFA dio a conocer lo jueces para la última fecha de esta instancia. El gran partido entre la Tricolor y Portugal, que fue el que más solicitudes de entradas tuvo, ya tiene árbitro designado.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa de Portugal al triunfo de Colombia ante Congo: calientan el partido decisivo

¿Quién será el árbitro para el partido Colombia vs. Portugal?

Se trata del australiano Alireza Faghani, de 48 años. Nació en Kashmar, Irán pero emigró a Australia, donde obtuvo su residencia y pasó a representar a la Federación Australiana y a la Confederación de Fútbol de Oceanía en competencias internacionales.

Es árbitro FIFA desde 2008 y ha pitado un total de 555 partidos en su carrera, entre los que destacan 7 por Copas del Mundo. Además, ha estado en finales recientes como la del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, que dejó el triunfo de los franceses.

Lea también: ¡Colombia gana y clasifica! Tabla de posiciones del Grupo K tras victoria de la Selección

Asimismo, dirigió la final de los Juegos Olímpicos 2016 entre Brasil y Alemania, y la definición del título del Mundial de Clubes de ese mismo año entre River Plate y Barcelona.

Este es su tercer Mundial. Dirigió el partido de octavos de final en Rusia 2018 entre Francia y Argentina (4-3) y el partido por el tercer puesto de esa misma copa entre Bélgica e Inglaterra, entre otros. Su más reciente encuentro fue el duelo entre Francia y Senegal por la fecha 1.

Alireza Faghani / Getty Images / DeFodi Images Ampliar Alireza Faghani / Getty Images / DeFodi Images Cerrar

Alireza Faghani estará acompañado en campo por otros dos compatriotas. George Lakrindis estará como asistente 1, mientras que Andrew Lidsav será el asistente 2. Como cuarto árbitro estará el hondureño Said Martínez.

¿Cuándo es el partido Colombia vs. Portugal?

Se trata de un duelo clave, ya que el que gane se quedará con el primer puesto del Grupo K, lo cual supone alguna ventaja, ya que se medirá ante el tercero del Grupo L. A Colombia, con el empate le bastará para asegurar el liderato.

Este duelo tendrá lugar el sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. en Miami, en el estadio Hard Rock.