Gobierno anuncia nuevas medidas para proteger a los productores de arroz en el país

El Gobierno Nacional anunció una nueva fase de medidas destinadas a proteger a los productores de arroz y fortalecer la estabilidad de una actividad clave para la seguridad alimentaria del país.

Como parte de las acciones para estabilizar el mercado, proteger el ingreso de los productores y atender la crisis que afectó a miles de familias arroceras, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino informó sobre decisiones orientadas a brindar alivio financiero, fortalecer la competitividad del sector y acompañar el proceso de recuperación.

Dijo que el Decreto 583 de 2026, expedido en cumplimiento de la orden de la Secretaría General de la CAN, mantiene vigente hasta el 20 de julio la restricción terrestre al ingreso de arroz proveniente de Ecuador; se trata de una medida temporal y excepcional, dirigida a facilitar una transición ordenada hacia condiciones normales de comercio, proteger la estabilidad económica de miles de productores y permitir espacios de diálogo y coordinación para reforzar controles fronterizos.

El ministerio explicó que por su alta sensibilidad y volatilidad, el arroz es el único producto agropecuario que conserva una medida de esta naturaleza tras la normalización arancelaria formalizada mediante el decreto, lo que el Gobierno considera una demostración de la prioridad que otorga a la defensa de la producción nacional.

Por su parte, la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) aprobó recursos por hasta $35.000 millones para apoyar la recuperación financiera de productores afectados por la caída sostenida de sus ingresos entre julio de 2024 y septiembre de 2025; de ese total, hasta $20.000 millones estarán dirigidos a pequeños y medianos arroceros en todo el país y hasta $15.000 millones se destinarán a productores de Norte de Santander afectados por hechos de orden público y eventos climáticos.

Los beneficiarios podrán acceder a condiciones favorables de refinanciación, con plazos de hasta diez años, tres años de gracia y sin causación de intereses corrientes durante ese periodo, una medida que busca aliviar la carga financiera de las familias productoras y facilitar su acceso futuro al crédito formal.

De otra parte, con una inversión estimada de $17.900 millones, el Gobierno aprobó la puesta en marcha de dos proyectos de diversificación productiva para zonas arroceras de Tolima y Huila, que se desarrollarán junto con Agrosavia, los distritos de riego del centro del país y organizaciones del sector; los proyectos incorporarán sistemas productivos basados en frutales y musáceas (limón, plátano, piña), con el objetivo de fortalecer ingresos rurales, ofrecer alternativas rentables al arroz, reducir riesgos productivos y generar nuevas oportunidades económicas en los territorios.

El decreto que ajusta los criterios y variables para la aplicación de la Tasa por Uso de Agua (TUA) para los distritos de riego culminó su etapa de formulación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y avanza en revisión jurídica para su expedición; la iniciativa incorpora criterios asociados a las condiciones sociales de los territorios rurales y permitirá construir un esquema más equilibrado para quienes producen alimentos en Colombia, contribuyendo a mejorar la competitividad y a reducir costos asociados a la actividad agrícola.

El Gobierno Nacional aseguró que estas medidas hacen parte de una estrategia integral para acompañar la recuperación del sector arrocero, proteger el ingreso de los productores y fortalecer las condiciones para producir alimentos en Colombia, y afirmó que en los últimos meses ha escuchado a productores, organizaciones y actores de la cadena, resultando en decisiones concretas que buscan dar estabilidad y un futuro más sólido a miles de familias arroceras en todo el país.