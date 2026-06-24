Defensores de derechos humanos rechazan ataques que dejan menores de edad como víctimas

Los recientes hechos de violencia ocurridos en Norte de Santander, que han dejado menores de edad entre las víctimas, generaron el rechazo de defensores de derechos humanos, quienes hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la protección de la población civil y evitar que estos casos queden en la impunidad.

Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, advirtió que los ataques contra niños y adolescentes continúan registrándose en diferentes municipios del departamento.

“No cesan los ataques contra la población infantil en el departamento de Norte de Santander. En las últimas horas hemos tenido conocimiento de una niño de seis años que fue herido y su padre asesinado después de una persecución sicarial en el municipio de Los Patios”.

El defensor recordó que este hecho se suma al ataque con drones ocurrido días atrás en Tibú, donde murió un niño de 10 años y resultaron heridos una niña de dos años y un adolescente de 17.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades no solamente para que den con los autores materiales en el caso registrado en el municipio de Los Patios, sino también con los autores intelectuales. La impunidad no puede hacer parte del devenir de los hechos de violencia que se vienen registrando contra la población infantil en el departamento de Norte de Santander”.

Finalmente, los defensores de derechos humanos insistieron en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección para evitar que niños, niñas y adolescentes continúen siendo afectados por la violencia que enfrenta el departamento.