Comunidad en el Catatumbo sigue alertando por la desaparición forzada de jóvenes

Catatumbo

La comunidad en la región del Catatumbo se encuentra en alerta máxima tras el aumento de desapariciones de niños y jóvenes, en zona rural de Tibú y El Tarra, Norte de Santander.

El hecho más reciente se presentó en zona rural de El Tarra, donde dos jóvenes desaparecieron, sin dejar rastro alguno.

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Según Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dos jóvenes, entre ellos uno menor de edad, desaparecieron cuando se dirigían por un camino veredal hacia la vivienda de uno de ellos, en un caso que genera preocupación por el posible reclutamiento forzado de estas dos personas.

El hecho se suma a otros casos registrados en Norte de Santander. Hace tres meses, una menor de 13 años fue sacada de su casa por hombres armados que irrumpieron en su vivienda durante la noche en zona rural de Tibú. Desde entonces se desconoce su paradero.

Líderes sociales advierten que este tipo de situaciones se están repitiendo con frecuencia en varios municipios del Catatumbo.