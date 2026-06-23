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23 jun 2026 Actualizado 11:38

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Cúcuta

Campesino resultó herido tras caer en un campo minado en la región del Catatumbo

El hecho se presentó en zona rural de Tibú.

Imagen de referencia de minas antipersona. / Foto: Archivo.

Imagen de referencia de minas antipersona. / Foto: Archivo. (Colprensa)

Imagen de referencia de minas antipersona. / Foto: Archivo.
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Catatumbo

Indignación y zozobra en la región del Catatumbo luego de conocerse un nuevo caso de víctimas por minas antipersonales en la zona norte del departamento.

De acuerdo con lo informado por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, un campesino resultó herido en una de sus extremidades, tras caer en un campo minado.

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Este líder social aseguró que el hecho se presentó en la vereda El Retiro, en límites con Orú 7, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Este hecho enciende las alarmas entre la comunidad campesina, asegurando que sus caminos veredales nuevamente están minados, representando un riesgo para sus vidas.

Según el Sistema de Análisis de Grupos Armados en Colombia, Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen son los municipios de la región del Catatumbo, donde más se concentran este tipo de artefactos.

Adultos mayores, niños, mujeres y hasta animales han sido víctimas, durante el último año, de minas antipersona en la región del Catatumbo.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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