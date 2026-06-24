Investigan asesinato de abogado en ataque sicarial en Los Patios

En menos de 24 horas, dos ataques sicariales registrados en el área metropolitana de Cúcuta dejaron un saldo de dos personas muertas y cuatro más heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió en la noche del martes en un establecimiento comercial ubicado frente al Palacio de Justicia del municipio de Los Patios, en el barrio Doce de Octubre.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas departían en el lugar cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó, desenfundó un arma de fuego y disparó contra quienes se encontraban en el sitio.

En el ataque murió el abogado Giussepy Giannyni Lizcano Carvajal, quien recibió varios impactos de bala.

Además, resultaron lesionadas Yusney Bernal, quien sufrió tres heridas en las piernas y los glúteos; Adriana Carrillo, con una lesión en un brazo; Henrry Duart, impactado en un brazo; y Jesús Castro, quien presentó una laceración en la espalda.

Uniformados de la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta realizaron la inspección del lugar y recolectaron material probatorio, entre ellos registros de cámaras de seguridad que serán fundamentales para esclarecer el crimen. Hasta el momento se desconocen los móviles del homicidio.

Otro asesinato

El segundo hecho de violencia se registró en la tarde del mismo martes en el barrio Zulima de Cúcuta, donde fue asesinado Leonardo Alexis Sierra Espitia.

Según las autoridades, un sicario que se desplazaba en motocicleta ingresó hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le disparó en al menos tres oportunidades. Aunque el hombre fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y determinar si el homicidio estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes.