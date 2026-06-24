Escrutinio en Antioquia le dio más votos a De la Espriella y le quitó a Iván Cepeda

Imagen de referencia. Punto de debate - Abelardo de la Espriella - Iván Cepeda: Getty Images / Aida Quilcué: Redes sociales / Jose Manuel Restrepo: Caracol Radio.

Medellín, Antioquia

El escrutinio de la segunda vuelta presidencial dejó variaciones mínimas frente a los datos reportados la noche de las elecciones en Antioquia. Aunque los ajustes favorecieron a uno y otro candidato en distintos municipios, el impacto final fue reducido frente al volumen total de sufragios contabilizados.

En el departamento, Abelardo De la Espriella sumó 992 votos adicionales durante el escrutinio, mientras que Iván Cepeda Castro registró una disminución de 788 sufragios frente al preconteo. La diferencia consolidada fue de 1.780 votos sobre un total de 3.393.277 votos válidos.

Antioquia registró una variación de apenas 0,0525 %

Los datos definitivos muestran que la diferencia entre preconteo y escrutinio representó apenas el 0,0525 % de los votos válidos depositados en Antioquia, en favor del candidato ganador.

El resultado ratifica la tendencia observada desde la noche electoral y confirma que los ajustes realizados por las comisiones escrutadoras no alteraron el panorama general de la votación departamental.

Medellín tuvo una variación de 0,0782 %

En la capital antioqueña, donde fueron contabilizados 1.241.124 votos válidos, el escrutinio dejó un ajuste de 971 votos frente a los resultados preliminares.

Durante la revisión, Abelardo De la Espriella ganó 517 votos, mientras que Iván Cepeda Castro perdió 454, lo que equivale a una variación total de 0,0782 %.

A pesar de ser el porcentaje más alto entre los tres niveles analizados, la diferencia sigue siendo inferior a una décima de punto porcentual.

Valle de Aburrá cerró con una diferencia de 0,0622 %

Al consolidar Medellín con los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, el total de votos válidos ascendió a 2.063.484 sufragios.

En ese conjunto de municipios, el escrutinio permitió a Abelardo De la Espriella sumar 811 votos, mientras que Iván Cepeda Castro registró una reducción de 472 votos, para una diferencia acumulada de 1.283 sufragios.

La variación final fue de 0,0622 %, lo que representa poco más de seis votos por cada 10.000 contabilizados.