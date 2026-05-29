El reto de las redes sociales, la crisis del periodismo y el carácter democrático

En esta entrega, Santos y Botero explican cómo los algoritmos de las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial amplifican los discursos de odio y la polarización, especialmente en contextos electorales.

Para ellos, plataformas como Google, Meta y hasta OpenAI (creadores de ChatGPT), entre otros, tienen hoy una responsabilidad enorme con la sociedad, que va desde curar bien la información que difunden hasta retribuir económicamente al periodismo del que toman dichos datos, para reconocer el valor económico de cuesta encontrar la verdad basada en evidencia y con rigor.

Esas estrategias, entre otras, aportarían a subsanar la crisis que se vive en los medios y a dinamizar un debate público transparente. El preocupante ausentismo de los candidatos presidenciales en los debates, los peligros de la “política de las emociones” que castiga la moderación, y la urgencia de liderazgos con templanza también hacen parte de esta conversación.

Aquí el capítulo: