Caída en las bolsas: acciones de las tecnológicas caen tras reporte de altos gastos de la IA

El desplome en las acciones de distintas compañías de tecnología jalonó la caída de mercados globales. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La caída en las acciones de las grandes tecnológicas arrastró a los mercados globales, que operan con pérdidas por la preocupación por la valoración de los títulos de este sector y por los enormes gastos que implica la IA.

La tendencia que comenzó el lunes en el mercado estadounidense se confirmó en Asia, donde las principales plazas cerraron con marcadas caídas, una dinámica que siguió en Europa y luego en la apertura de Wall Street.

SpaceX, cohete a media marcha

En la jornada del lunes en Nueva York, SpaceX, la empresa de cohetes y de inteligencia artificial de Elon Musk, se desplomó más de un 16% y Amazon se hundió casi un 5%.

La caída de SpaceX socavó la confianza de los inversionistas en las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y le restó miles de millones de dólares a su valor de mercado desde su oferta pública inicial (OPI), que batió récords a principios de este mes.

Space X. Getty Images. / Sven Piper Ampliar Space X. Getty Images. / Sven Piper Cerrar

Pese a que las acciones de SpaceX operaban en verde el 23 de junio, otras empresas tecnológicas estadounidenses acusaron el golpe y AMD, Nvidia y Broadcom registraban pérdidas.

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El hecho de que SpaceX recurriera al endeudamiento para financiar el gasto excesivo en inteligencia artificial e infraestructura reaviva preocupaciones ya existentes de que las grandes empresas tecnológicas puedan estar gastando demasiado en inteligencia artificial y “financiando ese gasto cada vez más a través de la deuda”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista senior del banco Swissquote.

Entre pérdidas y recuperaciones

En las primeras operaciones, Wall Street abrió con pérdidas marcadas pero hacia las 3:30PM GMT fue recuperándose y el Dow Jones caía 0,1%, el S&P 500 1,3% y el tecnológico Nasdaq 2%.

Las bolsas europeas recortaron las pérdidas a medida que transcurría la jornada pero cerraron con pérdidas. París cedió 0,71%, Francfort 0,98% y Londres cerró con una leve caída de 0,09%. Milán bajó 1,46% y Madrid 0,34%.

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En Asia, el índice surcoreano Kospi fue el más golpeado, con una baja de 10% por las pérdidas de los colosos de los semiconductores SK hynix y Samsung.

Las caídas de las bolsas “parecen reflejar que las acciones de semiconductores en Corea del Sur habían subido demasiado y demasiado rápido, lo que generó una venta agresiva de inversores extranjeros e instituciones domésticas”, comentó a la AFP Joo Won, jefe de investigación económica del Hyundai Research Institute.

La bolsa de Tokio cerró con un retroceso de 3,55%, Hong Kong bajó 1,8%, Shanghái 1,4% y Taipéi 1,34%.

“Corrección de los valores”

El ánimo de los mercados se está viendo lastrado por “la corrección de los valores tecnológicos”, resumió John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Operaciones de la Bolsa española. EFE/ Vega Alonso / Vega Alonso Ampliar Operaciones de la Bolsa española. EFE/ Vega Alonso / Vega Alonso Cerrar

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El anuncio de SpaceX de que se endeudará por hasta 20.000 millones de dólares trajo a colación los temores de los inversores sobre las valoraciones del sector y la rentabilidad futura de sus grandes inversiones para desarrollar la inteligencia artificial.

Las inquietudes suscitadas por la marcha de dos de sus especialistas en inteligencia artificial, que se incorporan a sus competidores, han lastrado aún más a Alphabet, la casa matriz de Google, que el lunes perdió 5,02%.

Las empresas de semiconductores, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de inteligencia artificial, caían en las distintas plazas bursátiles.

El sector tecnológico ha sido el principal motor de los mercados bursátiles en los últimos meses.

De forma más general, “los inversores están recogiendo algunos beneficios” después de un “auge espectacular”, consideró Plassard.