Exsecretariado de las Farc invitó a De la Espriella a dialogar para implementar el Acuerdo de Paz

El antiguo secretariado de las Farc le envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella en la que le expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

La misiva se conoce luego de que De la Espriella asegurara en una alocución, a través de sus redes sociales, que trabajará para que Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, “esté preso de por vida”.

“Ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón”, escribió.

Sin embargo, también pidió reciprocidad por parte del gobierno entrante.

“Esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil”, agregó,

Finalmente, pidió garantías para la participación y la inclusión política de los firmantes del Acuerdo de Paz.