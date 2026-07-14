Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jul 2026 Actualizado 16:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Exsecretariado de las Farc invitó a De la Espriella a dialogar para implementar el Acuerdo de Paz

Expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

Exsecretariado de las Farc invitó a De la Espriella a dialogar para implementar el Acuerdo de Paz

Exsecretariado de las Farc invitó a De la Espriella a dialogar para implementar el Acuerdo de Paz

Exsecretariado de las Farc invitó a De la Espriella a dialogar para implementar el Acuerdo de Paz
Añadir Caracol Radio en Google

El antiguo secretariado de las Farc le envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella en la que le expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

La misiva se conoce luego de que De la Espriella asegurara en una alocución, a través de sus redes sociales, que trabajará para que Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, “esté preso de por vida”.

“Ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón”, escribió.

Sin embargo, también pidió reciprocidad por parte del gobierno entrante.

“Esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil”, agregó,

Finalmente, pidió garantías para la participación y la inclusión política de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir