Ecuador se juega la vida ante una Alemania ya clasificada en un duelo decisivo del Grupo E

Ecuador afrontará este jueves 25 de junio uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026 cuando se mida ante Alemania por la tercera y última fecha del Grupo E. El encuentro se disputará en el estadio de Nueva Jersey y definirá las aspiraciones de la selección sudamericana, que está obligada a sumar un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

La misión no será sencilla, ya que enfrente estará una Alemania que llega con paso perfecto y con la clasificación asegurada tras conseguir dos victorias consecutivas en la fase de grupos. El conjunto europeo buscará cerrar la primera ronda con puntaje ideal y consolidar su candidatura al título.

También le interesa: “Acá la figura se llama Colombia”: Daniel Muñoz destacó la unión tras el triunfo ante RD Congo

El historial favorece ampliamente a los alemanes, que han ganado los dos enfrentamientos previos entre ambas selecciones. El primero fue un contundente 3-0 en la fase de grupos del Mundial de 2006 y el segundo un 4-2 en un partido amistoso disputado en mayo de 2013.

Uno de los grandes focos de atención estará sobre Enner Valencia, quien podría convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia de Ecuador en los Mundiales. Además, el experimentado delantero mantiene una estadística alentadora: Ecuador no ha perdido en sus últimas 13 apariciones internacionales en las que el atacante ha marcado, registrando nueve victorias y cuatro empates.

Lea aquí también: ¡Colombia gana y clasifica! Tabla de posiciones del Grupo K tras victoria de la Selección

Por el lado alemán, Deniz Undav atraviesa un gran momento tras firmar un doblete decisivo ante Costa de Marfil. Un dato llamativo es que sus últimas siete participaciones de gol con la selección alemana han llegado en la segunda mitad de los partidos, con cuatro anotaciones y tres asistencias.

En cuanto a las novedades médicas, Ecuador no presenta nuevas bajas y podrá contar con la mayoría de sus figuras. Alemania, por su parte, lamenta la ausencia del defensor Nico Schlotterbeck, quien sufrió una lesión ante Costa de Marfil y quedó descartado para el resto del campeonato.

La encargada de dirigir el compromiso será la árbitra estadounidense Tori Penso, quien se convirtió en la segunda mujer en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales masculinos. Este será su segundo encuentro en el torneo, luego de impartir justicia en el empate entre Sudáfrica y República Checa (1-1). Estará acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Campbell-Kirk Kawana-Waugh, de Nueva Zelanda.

Le puede interesar: Lorenzo se sincera y defiende a James Rodríguez de las críticas, tras la clasificación de Colombia

Posibles formaciones

Ecuador:

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Alemania:

Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Musiala, Havertz, Wirtz, Sané; Undav.