Alerta en el río Upía mantiene en vigilancia a Boyacá y Casanare tras emergencia en Páez

Páez

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá mantiene la vigilancia sobre el río Upía luego de la emergencia registrada en el municipio de Páez, donde una avenida torrencial en la quebrada Cirasí provocó la acumulación de material y un represamiento temporal del afluente.

El director de Gestión del Riesgo Departamental, José Ubaldo Castro Acosta, explicó que la situación fue reportada por las autoridades locales durante la noche del sábado.

“Efectivamente, el día sábado en la noche tenemos el reporte por parte de las autoridades locales del municipio de Páez. Se presentó una avenida torrencial en la quebrada Cirací, lo cual desembocó en el arrastre de material por parte de esa quebrada y formó un tapón en el río Upía, lo que ha generado un incremento en el nivel de la lámina de agua de dicho cuerpo hídrico que separa los departamentos de Casanare y Boyacá”, señaló.

Castro Acosta indicó que, una vez conocida la situación, se activaron los protocolos de atención y seguimiento.

“La idea es que a partir de esta situación se realizó un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo liderado por la Alcaldía de Páez, donde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá participó como invitada. Allí se conoció la situación y se definió como plan inmediato garantizar un monitoreo constante al nivel de la lámina de agua del río Upía, con el fin de alertar a las autoridades competentes de los municipios de Chámeza, Sabanalarga y San Luis de Gaceno ante una posible situación que pudiera aumentar el riesgo en el sector”, afirmó.

El director destacó que los reportes más recientes muestran una evolución favorable de la emergencia.

“En el transcurso del día lunes se realizó nuevamente una reunión del Puesto de Mando Unificado que se estableció para verificar las condiciones y allí se reportaba por parte de los organismos de socorro que la lámina de agua ha bajado en su nivel. Afortunadamente, el tapón que había se ha ido eliminando por el mismo caudal del río, que ha ido quitando esa barrera y ha permitido que el flujo continúe con cierta normalidad. Esa es la tranquilidad que le podemos dar a la comunidad”, manifestó.

Sobre los riesgos para la población, Castro Acosta aseguró que hasta el momento no se reportan viviendas en peligro.

“Tenemos reporte de que en la zona de influencia directa del río Upía no hay viviendas cercanas, aproximadamente a 500 metros aguas abajo del punto donde se generó el tapón. En este momento no existe riesgo para viviendas o familias afectadas. Si se presentan lluvias en el sector podría incrementarse un poco el nivel del agua, pero el monitoreo constante nos va a permitir generar cualquier alerta temprana e informar oportunamente a los municipios del área casanareña, que son los que reciben las aguas de este río”, explicó.

Continúa el monitoreo en Pajarito

El director también entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio de Pajarito, donde continúan las labores de seguimiento por los movimientos de tierra registrados en la vereda Monserrate.

“Pajarito sigue con un Puesto de Mando Unificado instalado. Seguimos haciendo el monitoreo permanente al desprendimiento de material en la ladera de la montaña en la vereda Monserrate. Igualmente, se hace seguimiento al nivel de la lámina de agua del río en inmediaciones del municipio”, indicó.

El funcionario agregó que los reportes entregados por la administración municipal son positivos.

“Afortunadamente tenemos información por parte del municipio de Pajarito de que el río también ha ido removiendo el material que estaba obstaculizando su cauce y está recuperando el ancho normal del mismo, lo que representa un beneficio para la comunidad”, dijo.