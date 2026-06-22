Gaula Militar liberó a 22 personas secuestradas por hombres armados en zona rural de La Guajira. (Foto: Gaula Militares)

Una operación del Gaula Militar Guajira, permitió la liberación de 22 personas que permanecían retenidas contra su voluntad en una comunidad indígena de la zona rural de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

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De acuerdo con los uniformados, entre las víctimas se encontraban siete menores de edad que estaban siendo intimidados y amenazados por hombres armados en la ranchería Santa Lucía, zona rural de Rioacha. La intervención se produjo tras una denuncia recibida al Gaula Militar.

Una vez conocida la situación, las autoridades realizaron un operativo de registro y control en el sector, logrando ubicar a las personas, quienes permanecían retenidas en sus propias viviendas bajo presiones y amenazas.

Asimismo, los hombres habrían sacrificado ilegalmente 25 caprinos con fines de comercialización ilícita, perjudicando el patrimonio y el sustento de vari laas familias indígenas de la región.

Durante la operación fue capturado un hombre señalado de participar en los hechos, deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de secuestro simple.

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Fue un trabajo conjunto entre el Gaula Militar Guajira, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.