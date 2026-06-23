Se restablece el tránsito 24 horas en el sector Marrano Loco de la Transversal del Sisga

La Concesión Transversal del Sisga informó que desde este martes 23 de junio se normaliza el paso vehicular las 24 horas del día en el sector Marrano Loco.

Santa María

La Concesión Transversal del Sisga informó que desde este martes 23 de junio se normaliza el paso vehicular las 24 horas del día en el sector Marrano Loco, entre Santa María y San Luis de Gaceno.

La vía estuvo cerrada preventivamente y con pasos a un solo carril desde el primero de junio cuando un gigantesco derrumbe taponó el paso.

Mientras anuncian la reapertura de esa vía confirman el cierre de otra. El corredor vial nacional entre Jenesano y Tierranegra estará cerrado cerca de dos meses por las obras de intervención del Puente Los Negritos, sobre la quebrada La Peligrosa.