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23 jun 2026 Actualizado 22:23

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Política

El Almirante Francisco Cubides es el próximo embajador de Colombia ante la República de Indonesia

El gobierno Petro designó al nuevo embajador ante la República de Indonesia.

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A pocos días de terminar la administración, el gobierno Petro hizo una nueva designación.

El Almirante Francisco Cubides fue designado Embajador ante la República de Indonesia.

Cubides, fue comandante de la Armada Nacional y de las Fuerzas Militares en el gobierno del actual.

Desde diciembre de 2025, se convirtió en excomandante general de las Fuerzas Militares, tras los cambios en la cúpula militar que realizó el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, desde enero pasado el presidente Petro lo designó como embajador de Colombia en Indonesia, y desde esa fecha, se pidió el beneplácito al gobierno de este país.

Así las cosas, de acuerdo al proceso, su hoja de vida fue publicada este martes a la espera de que en los próximos días el presidente de la República firme el decreto correspondiente.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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