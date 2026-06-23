Olmedo López nuevamente aceptó cargos y se declaró culpable por desfalco de la UNGRD

Olmedo López nuevamente aceptó cargos por el desfalco de la UNGRD. Foto: Tomada de la audiencia.

Justicia

Olmedo de Jesús López Martínez nuevamente se declaró culpable y aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Este martes 23 de junio, el exdirector de la entidad acudió ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en compañía de su abogado defensor, José Moreno.

López recordó que está comprometido con la administración de justicia para garantizar que se conozca toda la verdad sobre el entramado de corrupción que afectó a la UNGRD.

Además, manifestó su interés en entregar nuevas pruebas y servir como testigo en los procesos que se adelantan contra varios de los implicados en el saqueo de la entidad.

En ese sentido, aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Esto, luego de que varios jueces de la República negaran los preacuerdos suscritos entre López y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué ha pasado con la colaboración de Olmedo López?

La información entregada por López ha sido determinante para el avance de las investigaciones relacionadas con el caso de la UNGRD.

Gracias a las declaraciones, chats, documentos, videos, datos de georreferenciación y demás elementos probatorios que ha aportado, se han abierto líneas de investigación contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. También contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, quien tiene medida de aseguramiento y permanece prófugo de la justicia, y contra el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

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Además, aseguró que antes de la imputación ya había comenzado a colaborar con la Fiscalía General de la Nación, entregando documentos e información, así como asistiendo a distintas diligencias judiciales para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

El exdirector de la UNGRD indicó que es consciente de la gravedad del caso y de las afectaciones institucionales que este ha provocado.

“Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, afirmó López.

Añadió que asumir su responsabilidad y aportar a la verdad es, según dijo, “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.

El próximo 7 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, se realizará una nueva audiencia en la que se conocerá la decisión del juez sobre la sentencia anticipada de Olmedo López.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, valoró la colaboración del procesado y le pidió al juez que garantice que la sentencia sea cumplida en una guarnición militar.