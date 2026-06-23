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“Luis Díaz sabe que tiene un compromiso con Colombia y la Selección”: Luis Manuel ‘Mane’ Díaz

Luis Díaz, el jugador del momento en la Selección Colombia, comenzó pisando duro en los mundiales de fútbol con un gol y una asistencia en el debut de la ‘Tricolor’ ante Uzbekistán.

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6AM W habló con Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el padre del talentoso futbolista, quien, al son de su carisma y personalidad, se ha tornado también en una celebridad de redes sociales en el contexto de la Selección Colombia, siempre apoyando a su hijo desde las gradas.

‘Mane’ destacó las primeras sensaciones de Luis Díaz, que se llevó el reconocimiento del mejor jugador de la cancha en el estreno mundialista de la selección.

“Él siempre se prepara para lo mejor, cuando entra a los partidos sabe que tiene que un compromiso con Colombia, con la selección, con la familia, con él mismo; está listo, finito para lo que viene”, declaró.

“Es el Lucho de siempre. Siempre quiere más, hay partidos que se le dan más, pero siempre es el mismo Lucho para cualquier partido amistoso, de preparación, de eliminatoria, partidos importantes de final, siempre está Lucho ahí y siempre aporta”, expresó ‘Mane’.

¿Cómo ve a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El popular ‘Mane’ Díaz se refirió también al estado anímico de lso jugadores en general a quienes ve en una buena disposición para afrontar lo que queda de la Copa del Mundo.

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“Hay más confianza porque se esperaba cómo ellos iban a recibir el primer partido. Siempre hay un miedo escénico porque, ajá, nos va a ir bien, nos va a ir mal, pero ya; de acuerdo al partido pasado, estamos más concentrados, tenemos más confianza, más seguridad, los pelados se ven bien”, contó Díaz.

Escuchar la entrevista completa:

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