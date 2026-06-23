Incautan arma sin permiso a escolta de campaña de Abelardo de la Espriella en escrutinio en Medellín

Incautan arma de integrante de campaña de Abelardo de la Espriella en escrutinio de votos en Medellín. Foto: Cortesías.

Medellín

En medio del proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial que se adelanta en el país, las autoridades le incautaron un arma traumática a un integrante de la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Medellín.

El procedimiento se realizó hacia las 7:30 p. m. del 22 de junio en Plaza Mayor, luego de que la Policía fuera alertada sobre la presencia de una persona que portaba un arma dentro del recinto donde se desarrolla el proceso electoral.

Tras la verificación, los uniformados identificaron al hombre como Andrés Felipe Taborda, quien acompañaba, en calidad de escolta, a Sebastián Taborda, líder de la campaña de Abelardo de la Espriella. Las autoridades indicaron que Andrés Felipe Taborda estaría vinculado a la empresa de seguridad privada Grupo Especializado en Seguridad y Protección, con sede en la capital antioqueña.

Apertura de investigación y proceso

Como parte del procedimiento, las autoridades trasladaron al escolta a las instalaciones de la SIJIN para “adelantar el proceso de identificación plena y verificar la documentación correspondiente”. Además, se procedió a la incautación del arma traumática y a la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1801 de 2016, que regula la convivencia y la seguridad ciudadana.

La institución también informó que, al consultar sus antecedentes, se evidenció una anotación judicial del año 2010 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Este hecho se suma a la polémica generada luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que los abogados escrutinadores habían tenido impedimentos para entrar a realizar el proceso de reconteo de votos como orden del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Sobre la controversia, el mandatario local afirmó que las decisiones de control obedecen a las autoridades electorales para mantener el orden en la jornada democrática.