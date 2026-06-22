“No mientas más”: Federico Gutiérrez a Petro por presunto impedimento a escrutadores en Plaza Mayor

Medellín

Tras la segunda vuelta presidencial que dio por ganador al candidato Abelardo de la Espriella, se registró un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro, y el alcalde Federico Gutiérrez, por presuntas irregularidades en el conteo de votos en el centro de convenciones de Plaza Mayor.

La controversia surgió luego de que el presidente Petro afirmara en su cuenta de X que por orden de Federico Gutiérrez se estaban presentando restricciones para el ingreso de abogados escrutadores al recinto, situación que, según dijo, afectaba el derecho al control ciudadano del proceso electoral.

“Federico Gutiérrez está impidiendo la entrada de los abogados escrutadores en Plaza Mayor de Medellín. La policia Nacional debe garantizar los derechos constitucionales del cuidado del voto.El presidente de la república ordena permitir el derecho del cuidado del voto en Plaza Mayor en Medellín”, indicaba la publicación.

Ante estas afirmaciones, el alcalde de Medellín insistió en que las autoridades electorales y la Policía es quien controla la situación. Asimismo, desvirtuó las acusaciones del presidente y defendió el papel de las instituciones encargadas del proceso electoral.

“No mientas más que eso te hace daño. La Registraduría es quien debe decir quién puede ingresar. Además, aprovecho para resaltar el trabajo del Registrador y de todo su equipo. Justamente la Policía, la de todos los Colombianos, no la tuya como crees que es, es quien está garantizado el orden y la tranquilidad para que se realice el escrutinio de forma transparente y segura. Entiendo tu susto, pues seguramente no habrá empalme sino auditoría forense”, expresó el mandatario local.

En medio del debate, el gerente de Plaza Mayor, Ricardo Galindo, explicó en redes sociales que el control de acceso se realizó debido a la alta afluencia de personas dentro del recinto, lo que obligó a regular el ingreso para garantizar el orden. “Personería, Policía y Registraduría controlan el ingreso. Nosotros no participamos en esas decisiones y menos el alcalde”, indicó el gerente.

De forma paralela, el presidente Petro solicitó que se investiguen denuncias relacionadas con presuntas agresiones ocurridas durante el escrutinio, en las que estaría involucrado el concejal de Medellín Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, contra los abogados en medio del proceso de reconteo de votos.