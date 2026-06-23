De la Espriella gana 294 votos y Cepeda pierde 18 en escrutinio de 9 municipios del Valle de Aburrá

Valle de Aburrá, Antioquia

Mientras continúa el escrutinio en Medellín, los resultados definitivos de Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa muestran que las diferencias frente al preconteo fueron marginales.

En conjunto, Abelardo De la Espriella obtuvo 294 votos adicionales durante el escrutinio, mientras que Iván Cepeda registró una disminución neta de 18 votos. La diferencia total entre ambas etapas fue de 312 sufragios.

Itagüí y Caldas registraron las mayores variaciones

La mayor modificación a favor de Abelardo De la Espriella se presentó en Itagüí, donde sumó 179 votos frente al preconteo. Le siguieron Bello, con 88 votos adicionales, y Envigado, con 70.

En contraste, la variación más significativa para Iván Cepeda se presentó en Bello, donde perdió 100 votos durante el proceso de escrutinio. También registró disminuciones en Envigado (-83), Sabaneta (-5) y La Estrella (-3).

Por su parte, Caldas fue el municipio donde Cepeda obtuvo el mayor ajuste positivo, con 99 votos adicionales frente al preconteo.

Diferencias mínimas frente al volumen de votación

Los nueve municipios suman más de 822.000 votos revisados, por lo que la diferencia de 312 sufragios representa apenas 0,0379 % del total, una cifra que evidencia una alta coincidencia entre los resultados preliminares y los consolidados por las comisiones escrutadoras.

Medellín sigue pendiente

La ciudad de Medellín, que concentra la mayor cantidad de electores del Valle de Aburrá, aún no finaliza el escrutinio, por lo que las cifras definitivas del área metropolitana podrían registrar nuevos ajustes una vez concluya la revisión de las mesas pendientes.

Los resultados finales del proceso permitirán establecer con precisión cuál fue la variación total entre el preconteo y el escrutinio en la segunda vuelta presidencial en el Valle de Aburrá.