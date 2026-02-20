Ejército en Armenia y el golpe contra banda que se dedica a tráfico de drogas, homicidio y extorsión

Armenia

En el Quindío, tropas de la Octava Brigada del Ejército y la Policía dan golpe contra las bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes y los homicidios en ese departamento

Ejército y Policía capturaron a tres hombres quienes presuntamente pertenecen al grupo delincuencial organizado La Nueva Oficina e incautaron 50 kilogramos de marihuana tras operaciones militares en Quindío

En una primera acción, tropas del Batallón de Montaña N.° 5, con el apoyo judicial de Sijín Ditra, unidades de la seccional de tránsito y transporte, efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio Armenia, Quindío, que al parecer sería el centro de coordinaciones delictivas del grupo armado organizado La Nueva Oficina.

En el lugar fueron capturadas tres personas que presuntamente pertenecerían a este grupo delincuencial organizado.

El teniente coronel Franklin Camilo Noguera, comandante Batallón de Montaña N.°5 explicó “Entre estos se encontraba un hombre conocido como alias el Diablo, presunto autor de homicidios selectivos en contra de la población civil y cabecilla del narcomenudeo, encargado del tráfico de material de guerra y de sustancias alucinógenas en los municipios de Calarcá, Buenavista, Circasia y Armenia.

Así mismo, fueron incautados un revolver, 8 cartuchos de calibres 6.35, 9 mm y 38 mm; 3 cartuchos percutados, 17 paquetes de marihuana con aproximadamente 5 kilogramos del alcaloide y 3 celulares.

Cortesía Octava Brigada del Ejército

Gracias a este resultado afectan de manera directa el delito de la extorsión y del narcomenudeo que tanto afecta a los comerciantes, empresarios y a la población joven del departamento.

Por otro lado, en el túnel Oso de Anteojos, mediante un puesto de control nocturno realizado en coordinación y con el apoyo de la Policía de Tránsito y transporte del Quindío, las tropas del Batallón de Montaña N.° 5 detuvieron un bus intermunicipal que cubría la ruta de Armenia-Bogotá. Al realizar el registro al automotor, en el maletero, fueron hallados 44 paquetes que al parecer contenían sustancias alucinógenas.

Luego de la verificación de la autoridad competente, se determinó que se trataba de 50 kilogramos de marihuana, los cuales les generarían réditos a grupos delincuenciales organizados al servicio de grupos armados organizados residuales (GAO-r), con área de injerencia entre los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.

La Policía de Tránsito y Transporte, capturó a dos mujeres por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego municiones o accesorios en el municipio de La Tebaida. Es de resaltar que, estas mujeres se dirigían desde la ciudad de Cali a la ciudad de Bogotá y en su equipaje les fue hallado un tiquete de regreso vía aérea con la ruta Bogotá -Cali.