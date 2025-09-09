En Armenia cayeron los extorsionistas de conductores de servicio público en el Quindío
Los detenidos tienen una condena a 109 meses de prisión por varios delitos
Comandante de la Policía, Quindío y la captura por extorsión
Alias “chupa dedos” y alias “quindiano” capturados por los delitos de extorsión agravada.Foto: Cortesía Policía, Quindío
Armenia
En el barrio Simón Bolívar de Armenia el Gaula de la policía capturó a alias “chupa dedos” y alias “quindiano” por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
Según la Policía los hoy capturados, empleaban la modalidad de extorsión clásica, consistente en realizar exigencias económicas de manera directa y presencial a conductores de servicio público en el departamento del Quindío.
El comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta explicó que en la investigación que tuvo una duración de 1 año lograron determinar que los cobros que hacían a cambio de no atentar contra la vida y los bienes de las víctimas, oscilaban entre los 100 mil y 1 millón de pesos.
También, lograron establecer que alias “quindiano” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio y hurto.
En tal sentido, estas personas fueron notificadas de su captura y dejados a disposición de la autoridad competente, quienes deberán cumplir sentencia condenatoria de 104 meses de prisión.