Un egipcio fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Medellín

Medellín

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de un extranjero hallado sin vida en un establecimiento de hospedaje en el occidente de Medellín.

El caso se registró el pasado 30 de abril en un hotel ubicado en el barrio La Palma, en Belén, donde unidades del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección técnica al cadáver de un hombre identificado como Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, de 33 años y nacionalidad egipcia.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo tras una llamada a la línea de emergencias 123 que alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida al interior de un apartamento. Al llegar al lugar, la patrulla de la Policía se entrevistó con la administradora del inmueble, quien indicó que el extranjero se encontraba hospedado desde el pasado 31 de marzo y debía abandonar la habitación ese mismo día en horas de la mañana.

Ante la falta de respuesta, la administradora decidió verificar el apartamento y encontró al hombre tendido en el suelo, sin signos vitales. Debido a que el cuerpo bloqueaba el acceso, fue necesario solicitar apoyo del Cuerpo de Bomberos para poder ingresar completamente al lugar.

Por ahora, las causas de la muerte no han sido establecidas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Otras investigaciones por la muerte de extranjeros en el Valle de Aburrá

Este caso se suma al de Engels Stephen Gotleib, de 50 años, un estadounidense que fue hallado sin vida en un apartamento de renta corta en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Según la información preliminar el hombre había ingresado en compañía de dos mujeres, quienes abandonaron la habitación luego de permanecer con el extranjero durante varias horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado sobre la cama, en posición boca abajo, sin camisa y durante la inspección no se evidenciaron signos de violencia.